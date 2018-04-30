В Краснодаре в массовом ДТП пострадали шесть человек

— По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Chevrolet, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ЗАЗ Chance, а затем врезался в еще одну автомашину марки Datsun, — сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. — В результате ДТП 17-летний водитель Chevrolet (предполагаемый виновник аварии) и его 20-летний пассажир, а также 34-летний водитель ЗАЗ Chance и 6-летний ребенок, который ехал в этой машине, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также в больницу доставили 44-летнего водителя Datsun и его 34-летнего пассажира.