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16:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре в массовом ДТП пострадали шесть человек

В Краснодаре в результате массового ДТП с участием трех автомобилей госпитализированы шесть человек, в том числе шестилетний ребенок. Инцидент произошел накануне поздно вечером на ул. Ростовское шоссе.

— По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Chevrolet, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ЗАЗ Chance, а затем врезался в еще одну автомашину марки Datsun, — сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. — В результате ДТП 17-летний водитель Chevrolet (предполагаемый виновник аварии) и его 20-летний пассажир, а также 34-летний водитель ЗАЗ Chance и 6-летний ребенок, который ехал в этой машине, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также в больницу доставили 44-летнего водителя Datsun и его 34-летнего пассажира.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту этого ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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