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14:47 (мск), источник: Podrobno.uz

В Бекабаде взяточник вымогал 100 долларов за устройство девушки медсестрой

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бекабаде, что в Ташкентской области, пресечен факт получения мзды.

Источник: Podrobno.uz

Жительница города Бекабад М. Асамутдинова обратилась в правоохранительные органы с заявлением, указав, что должностные лица городского медицинского объединения требуют взятку за трудоустройство ее дочери Соиповой Ф. санитаркой (всего лишь!) в данную организацию.

В ходе оперативно-следственного мероприятия, проведенного на основании заявления, начальник отдела медицинского объединения города Бекабад Ё. Юсупов задержан с поличным при получении от заявительницы 100 долларов.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательно участь вымогателя решит суд.

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