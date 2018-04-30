В Бекабаде взяточник вымогал 100 долларов за устройство девушки медсестрой
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бекабаде, что в Ташкентской области, пресечен факт получения мзды.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бекабаде, что в Ташкентской области, пресечен факт получения мзды.
Жительница города Бекабад М. Асамутдинова обратилась в правоохранительные органы с заявлением, указав, что должностные лица городского медицинского объединения требуют взятку за трудоустройство ее дочери Соиповой Ф. санитаркой (всего лишь!) в данную организацию.
В ходе
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательно участь вымогателя решит суд.