В Новосибирске эвакуировали пассажиров электропоезда из-за подозрительного пакета
Оказалось, что угрозы забытая
Оказалось, что угрозы забытая
В Советском районе Новосибирска сегодня днем, 30 апреля, эвакуировали пассажиров электропоезда. ЧП произошло с электричкой «Черепаново-Новосибирск». Ее движение остановили на станции «Сеятель», а всех пассажиров попросили покинуть вагоны
На осмотр приезжали спасатели, кинологи и сапёрная бригада. Людей выводили через другой вагон на платформу.
— Как оказалось, подозрительным предметом оказался забытый