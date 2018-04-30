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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске эвакуировали пассажиров электропоезда из-за подозрительного пакета

Оказалось, что угрозы забытая кем-то вещь не представляла.

В Советском районе Новосибирска сегодня днем, 30 апреля, эвакуировали пассажиров электропоезда. ЧП произошло с электричкой «Черепаново-Новосибирск». Ее движение остановили на станции «Сеятель», а всех пассажиров попросили покинуть вагоны из-за постороннего предмета.

На осмотр приезжали спасатели, кинологи и сапёрная бригада. Людей выводили через другой вагон на платформу.

— Как оказалось, подозрительным предметом оказался забытый кем-то пакет в вагоне. Угрозы он не представлял. Через 10 минут состав продолжил путь, — рассказывают очевидцы происшествия в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

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