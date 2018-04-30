В Новосибирске эвакуировали пассажиров электропоезда из-за подозрительного пакета

В Советском районе Новосибирска сегодня днем, 30 апреля, эвакуировали пассажиров электропоезда. ЧП произошло с электричкой «Черепаново-Новосибирск». Ее движение остановили на станции «Сеятель», а всех пассажиров попросили покинуть вагоны из-за постороннего предмета.

На осмотр приезжали спасатели, кинологи и сапёрная бригада. Людей выводили через другой вагон на платформу.