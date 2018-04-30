Ребенка ударило током на аттракционе «Автодром» в Центральном парке

Удар током ребенок получил во время катания на аттракционе «Автодром». «Прожглась куртка, футболка, ожог остался на теле. Мы написали заявление в полицию. В полиции сказали, что будут разбираться. Ребёнок в больнице с электротравмой и ожогом. Положили на три дня, потому что после такой травмы может случиться внезапная остановка сердца», — цитируют рассказ мамы пострадавшего мальчика НГС. НОВОСТИ.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения в полицию. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних приступили к проверке обстоятельств случившегося.

Это далеко не первый инцидент на аттракционах в Центральном парке и вообще в Новосибирске. Трех человек эвакуировали с колеса обозрения в Центральном парке из-за отключения электричества 13 августа 2016. Тогда из-за отключения электричества аттракцион встал. Катающихся эвакуировали вручную спомощью специального рычага.

2 августа 2014 аттракцион «Фараон» в Центральном парке превратился в слишком экстремальное развлечение для 20 пассажиров. Более 7,5 тысяч просмотров собрало видео «Кошмар. Ужас. Аттракцион «Фараон» Новосибирск. Пользователи YouTube наблюдали за паникой пассажиров, когда аттракцион начал тормозить, а кабинки — сильно раскачиваться. Это произошло из-за скачка напряжения, к счастью, никто не пострадал.

Двухлетняя девочка пострадала в результате поломки аттракциона «Медуза» в ПКиО «Березовая роща». 21 марта 2015 девочка с отцом каталась на одном из аттракционов, когда одно из сидений упало прямо во время движения. Ребенок получил телесные травмы, рассказывали «Новосибирские новости».

А летом 2016-го новосибирец с маленьким сыном были вынуждены в грозу без остановки крутиться на колесе обозрения из-за сбежавшего оператора. Инцидент произошел на набережной, 7 июля.