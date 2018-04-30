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15:02 (мск), источник: VN.ru

Ребенка ударило током на аттракционе «Автодром» в Центральном парке

Пятилетний ребенок получил электротравму и ожоги, катаясь на автодроме в Центральном парке, в воскресенье 29 апреля. Мальчика положили в больницу на обследование. Правоохранители проводят проверку. Происшествие продолжило череду инцидентов на аттракционах Новосибирска.

Удар током ребенок получил во время катания на аттракционе «Автодром». «Прожглась куртка, футболка, ожог остался на теле. Мы написали заявление в полицию. В полиции сказали, что будут разбираться. Ребёнок в больнице с электротравмой и ожогом. Положили на три дня, потому что после такой травмы может случиться внезапная остановка сердца», — цитируют рассказ мамы пострадавшего мальчика НГС. НОВОСТИ.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения в полицию. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних приступили к проверке обстоятельств случившегося.

Это далеко не первый инцидент на аттракционах в Центральном парке и вообще в Новосибирске. Трех человек эвакуировали с колеса обозрения в Центральном парке из-за отключения электричества 13 августа 2016. Тогда из-за отключения электричества аттракцион встал. Катающихся эвакуировали вручную спомощью специального рычага.

2 августа 2014 аттракцион «Фараон» в Центральном парке превратился в слишком экстремальное развлечение для 20 пассажиров. Более 7,5 тысяч просмотров собрало видео «Кошмар. Ужас. Аттракцион «Фараон» Новосибирск. Пользователи YouTube наблюдали за паникой пассажиров, когда аттракцион начал тормозить, а кабинки — сильно раскачиваться. Это произошло из-за скачка напряжения, к счастью, никто не пострадал.

Двухлетняя девочка пострадала в результате поломки аттракциона «Медуза» в ПКиО «Березовая роща». 21 марта 2015 девочка с отцом каталась на одном из аттракционов, когда одно из сидений упало прямо во время движения. Ребенок получил телесные травмы, рассказывали «Новосибирские новости».

А летом 2016-го новосибирец с маленьким сыном были вынуждены в грозу без остановки крутиться на колесе обозрения из-за сбежавшего оператора. Инцидент произошел на набережной, 7 июля.

«Начался сильный дождь, перешедший в шквалистый ветер с ливнем, грозой, молнией и градом. Кабинка начала раскачиваться и так как нет боковых стекол дождь начал заливать ее. Ветер, ребенок мокрый… Парень который включает и выключает колесо, просто убежал! Спрятался он, блин! И мы еще два круга под этот ветер и град катались. У меня вопрос: какого черта? Ты отвечаешь за атракцион, ты ответственен за людей! Перед нами в кабинке была женщина с двумя детьми, маленький сильно испугался до тошноты. Все промокли. Где ты был?», — так посетитель аттракционов на набережной описал на «Флампе» ситуацию, в которую они попали с 4-летним сыном, на колесе обозрения. Позже администратор аттракциона извинился перед посетителем, и предложил прокатиться еще раз бесплатно.

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