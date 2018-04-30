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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии вор-домушник похитил чучело белки

Кроме того, хозяин квартиры не досчитался дрели и пылесоса.

В полицию Стерлитамака обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ее доме побывал непрошенный гость, после чего пропали вещи. Женщина написала, что вор похитил электродрель, пылесос и… чучело белки.

В скором времени полицейские восстановили события. Оказалось, что к сыну потерпевшей приходил приятель, молодые люди выпивали. В итоге гость уснул в летнем домике. А проснувшись, заглянул в холодильник. Но вместо колбасы обнаружил там ключи. Тогда у мужчины возник план.

Воспользовавшись ключами, злодей проник в дом, и вынес оттуда все ценное, что нашел. Зачем он прихватил с собой еще и чучело — неизвестно.

— Оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — Похищенные пылесос и дрель он за бесценок продал работникам автосервиса, находящегося неподалеку от места кражи, а чучело потерял.

Украденные ценности уже изъяли, после необходимых следственных действий их вернут хозяйке. А вот злодею придется ответить за преступление — по факту кражи уже возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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