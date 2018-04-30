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16:58 (мск), источник: "Российская газета"

На фестивале в Петербурге три человека попали под танк

В Петербурге Следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых на фестивале «Боевая сталь» в Парке 300-летия три человека попали под танк.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, инцидент произошел во время катания на танке Т-60. С танка упали 33-летний мужчина и двое детей, одному из них 15 лет, другому — 10.

Свидетелями случившегося стали сотни зрителей. Ничего не предвещало беды. Под динамичную музыку танки кружили по пляжу, а на их броне восседали зрители. За что они держались, сейчас выясняется. На очередном спуске танк встряхнуло, три человека упали на землю, а танк проехал еще несколько метров.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «РГ», что всем троим раненным на месте оказали медицинскую помощь. У всех диагностированы ушибы, один из пострадавших получил перелом. В то же время, жизни и здоровью зрителей ничего не угрожает.

Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств случившегося. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, подняли видеозаписи.

Отдельный вопрос вызвало само мероприятие. По данным «РГ» оно не инициировано администрацией Приморского района. Сейчас следователи выясняют, кто проводил праздник и на каких основаниях организаторы разрешили зрителям кататься броне движущихся танков.

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