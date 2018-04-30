На фестивале в Петербурге три человека попали под танк
В Петербурге Следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых на фестивале «Боевая сталь» в Парке 300-летия три человека попали под танк.
В Петербурге Следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых на фестивале «Боевая сталь» в Парке 300-летия три человека попали под танк.
Как сообщает Следственный комитет по
Свидетелями случившегося стали сотни зрителей. Ничего не предвещало беды. Под динамичную музыку танки кружили по пляжу, а на их броне восседали зрители. За что они держались, сейчас выясняется. На очередном спуске танк встряхнуло, три человека упали на землю, а танк проехал еще несколько метров.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «РГ», что всем троим раненным на месте оказали медицинскую помощь. У всех диагностированы ушибы, один из пострадавших получил перелом. В то же время, жизни и здоровью зрителей ничего не угрожает.
Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств случившегося. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, подняли видеозаписи.
Отдельный вопрос вызвало само мероприятие. По данным «РГ» оно не инициировано администрацией Приморского района. Сейчас следователи выясняют, кто проводил праздник и на каких основаниях организаторы разрешили зрителям кататься броне движущихся танков.