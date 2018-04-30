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22:17 (мск), источник: Publika.md

В Одесской области на свадьбе отравились десятки людей

На свадьбе в селе Нерубайское Одесской области отравились по меньшей мере 20 человек.

Источник: Publika.md

На свадьбе в селе Нерубайское Одесской области отравились по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

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По состоянию на 29 апреля госпитализированы 20 человек, в том числе 5-летний ребенок, предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

Заболевшие связывают свое отравление с употреблением блюд, приготовленных в ресторане Изольда села Нерубайское. Всего на свадьбу были приглашены 84 человека, пишет korrespondent.net.

Установлено, что кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, заболевшие употребляли торт домашнего приготовления. После празднования остатки приготовленных блюд заказчики забрали домой.

В адрес администрации ресторана направлено распоряжение о временном приостановлении работы для проведения дезинфекции и генеральной уборки. Проведена беседа по профилактике острых кишечных инфекций с пострадавшими и персоналом заведения.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

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