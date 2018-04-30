Из-за паводка в Прикамье затопило 26 жилых домов

В зоне подтопления оказались более двух десятков придомовых территорий в поселке Кукуштан и в деревне Качка (это рядом с Усть-Качкой в Пермском районе).

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, днем 30 апреля после сильных дождей повысился уровень в воды в реках Бабка, Кукуштанка и Качка, в итоге произошло подтопление 26 жилых домов.

Спасатели, которые следят за ситуацией в режиме онлайн, сообщают, что условия жизнедеятельности не нарушены, пострадавших нет. Однако в МЧС рекомендуют водителям пока воздержаться от поездок в данном направлении.

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— Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112, — напоминают в ведомстве. — Звонки принимаются круглосуточно.

В целом ситуация с паводком в Пермском крае штатная.

— В реках Прикамья уровень воды не превышает нормативных показателей, все гидротехнические сооружения работают исправно, — сообщают в МЧС. — Определяющие уровень паводка 2018 года показатели к настоящему моменту либо ниже нормы, либо имеют разнонаправленный характер.

Однако при наихудшем развитии паводковой ситуации в зону возможного затопления могут попасть 110 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях и два низководных моста в Кунгурском районе.