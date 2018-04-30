В Башкирии найден мертвым второй турист, пропавший на реке Верхние Лемезы

Он исчез, когда катамаран перевернулся. Спастись ему не удалось. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России по РБ.

Напомним, в катамаране находились трое. Инцидент произошел накануне днем. О случившемся сообщил первый спасшийся турист. Второго нашла другая тургруппа вчера в 18:40. Всего в поисковой операции участвовали силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 6 единиц техники и 16 человек, в том числе силы и средства МЧС России в количестве 3 единицы техники и 10 человек личного состава, спасатели Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда в количестве 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сотрудники полиции представители Администрации Архангельского района.