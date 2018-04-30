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17:10 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии найден мертвым второй турист, пропавший на реке Верхние Лемезы

54-летний мужчина, пропавший накануне во время сплава на реке Лемеза Архангельского района, найден мертвым.

Он исчез, когда катамаран перевернулся. Спастись ему не удалось. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России по РБ.

— 30 апреля в 16 часов 30 минут спасателями Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда найден третий турист из перевернувшегося катамарана. К сожалению, 54-летний мужчина погиб, — пояснили спасатели.

Напомним, в катамаране находились трое. Инцидент произошел накануне днем. О случившемся сообщил первый спасшийся турист. Второго нашла другая тургруппа вчера в 18:40. Всего в поисковой операции участвовали силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 6 единиц техники и 16 человек, в том числе силы и средства МЧС России в количестве 3 единицы техники и 10 человек личного состава, спасатели Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда в количестве 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сотрудники полиции представители Администрации Архангельского района.

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