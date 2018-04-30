Джип с минчанами упал с горы во время трофи-рейда по Львовщине
Белорусы выжили, им оказали первую помощь на месте, однако потребовалась эвакуация их в больницу.
Белорусы выжили, им оказали первую помощь на месте, однако потребовалась эвакуация их в больницу.
МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусский экипаж упал в расщелину во время
Инцидент произошел в селе Карпатское, через которое проходит маршрут рейда «Карпатский кордон-2018». Джип с двумя минчанами сорвался с горного хребта и упал вниз.
Подоспевшие на помощь зрители и другие участники рейда вытащили пострадавших из искореженной машины. Белорусам оказали первую помощь на месте, однако выяснилось, что им необходима госпитализация. Пострадавших, получивших травмы средней степени тяжести, отвезли в больницу.