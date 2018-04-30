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18:49 (мск), источник: Sputnik.by

Джип с минчанами упал с горы во время трофи-рейда по Львовщине

Белорусы выжили, им оказали первую помощь на месте, однако потребовалась эвакуация их в больницу.

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусский экипаж упал в расщелину во время трофи-рейда во Львовской области, передает украинский портал «Захiд» со ссылкой на очевидцев происшествия.

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Инцидент произошел в селе Карпатское, через которое проходит маршрут рейда «Карпатский кордон-2018». Джип с двумя минчанами сорвался с горного хребта и упал вниз.

Подоспевшие на помощь зрители и другие участники рейда вытащили пострадавших из искореженной машины. Белорусам оказали первую помощь на месте, однако выяснилось, что им необходима госпитализация. Пострадавших, получивших травмы средней степени тяжести, отвезли в больницу.

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