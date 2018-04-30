Джип с минчанами упал с горы во время трофи-рейда по Львовщине

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусский экипаж упал в расщелину во время трофи-рейда во Львовской области, передает украинский портал «Захiд» со ссылкой на очевидцев происшествия.

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Инцидент произошел в селе Карпатское, через которое проходит маршрут рейда «Карпатский кордон-2018». Джип с двумя минчанами сорвался с горного хребта и упал вниз.