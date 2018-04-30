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20:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске пятилетняя девочка ушла из дома и заблудилась

Бдительные горожане не позволили ребёнку сесть в маршрутное такси.

Очередной побег несовершеннолетнего ребенка зарегистрирован в Челябинске. На этот раз инцидент произошел в благополучной семье, ранее не попадавшей в поле зрения органов социальной защиты.

Пятилетняя девочка ушла из дома на Тополиной аллее после ссоры с отцом. Ребенок рассказал представителям полиции, что папа сказал ей «Уходи отсюда», после чего девочка оделась и вышла на улицу. Она намеревалась уехать к бабушке, но не знала ее адрес.

В итоге ребенок, пытавшийся уехать на маршрутке без денег и сопровождения взрослых, попал в поле зрения бдительной горожанки, которая вызвала полицию и осталась дожидаться приезда правоохранитетелей с ребенком на остановке, где и встретила отца девочки.

По словам отца девочки, причиной сложных взаимоотношений с ребенком стали проблемы в семье. Не так давно семья распалась. Сын жить с мамой, а девочка была отдана на воспитание отцу.

Ребенок и родитель были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

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