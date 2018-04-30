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23:00 (мск), источник: Publika.md

В Китае пассажир попытался «проветрить самолет»

В Китае пассажир после приземления захотел проветрить самолет и открыл аварийный люк. После этого у самолета развернулся надувной трап.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание сообщило, что виновником инцидента стал 25-летний мужчина. Он возвращался с острова Хайнань в город Мяньян.

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«В самолете было так душно и так жарко. Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать», — вспоминает он.

Неосторожность будет стоить мужчине пятнадцать суток заключения. Помимо этого, его оштрафовали на 11 тысяч долларов, которые пойдут на возмещение ущерба, причиненного авиакомпании, пишет РИА Новости.

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