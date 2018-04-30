В Китае пассажир попытался «проветрить самолет»

Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание сообщило, что виновником инцидента стал 25-летний мужчина. Он возвращался с острова Хайнань в город Мяньян.

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«В самолете было так душно и так жарко. Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать», — вспоминает он.