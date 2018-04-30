В московском метро объявился насильник

Источник: РИА "Новости"

Инциденты произошли на станциях «Свиблово» и «Сокольники», сообщает в понедельник, 30 апреля, РЕН ТВ.

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Как отмечает телеканал, оба раза жертвы оставались одни в вагоне в позднее время. Насильник подсаживался в тот же вагон, запирал его специальным ключом и нападал на женщин, а потом убегал.

Уточняется, что одно из нападений было совершено в ночь на понедельник.