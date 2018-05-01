В Приморском крае усилят группировку по тушению лесных пожаров
Глава министерства чрезвычайных ситуаций России ознакомился с ситуацией.
Глава министерства чрезвычайных ситуаций России ознакомился с ситуацией.
Глава МЧС России Владимир Пучков накануне провел в Приморском крае совещание, на котором обсудили аномальные пожары.
— Принято решение об усилении группировки сил по тушению пожаров. Если нужно будет подкрепление по авиагруппе, мы все меры примем, — заверил местных чиновников Владимир Пучков.
В действующей группировке насчитывается 2047 человек и 1139 единиц техники.
Министр отметил, что подозрительно много возгораний вдоль автомобильных трасс:
— Мы накануне совершили облёт. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане не аккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности.
Он добавил: во время майских праздников важно не допустить новых возгораний и перехода огня на строения.