В Приморском крае усилят группировку по тушению лесных пожаров

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС России Владимир Пучков накануне провел в Приморском крае совещание, на котором обсудили аномальные пожары.

— Принято решение об усилении группировки сил по тушению пожаров. Если нужно будет подкрепление по авиагруппе, мы все меры примем, — заверил местных чиновников Владимир Пучков.

В действующей группировке насчитывается 2047 человек и 1139 единиц техники.

Примечательно, что к приезду делегации из Москвы обстановка с пожарами в Приморье улучшилась.

Министр отметил, что подозрительно много возгораний вдоль автомобильных трасс:

— Мы накануне совершили облёт. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане не аккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности.