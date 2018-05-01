Сотням хабаровчан испортили вьетнамские каникулы

Больше двух сотен туристов, которые майские каникулы решили провести на курортах Вьетнама, до сих пор не смогли вылететь к месту назначения из Хабаровска. В международном терминале аэропорта краевого центра пассажиры провели практически всю ночь, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» участники событий. Судя по фотографиям и видеозаписям, которыми пассажиры задержанного рейса поделились с корреспондентом издания, несколько часов взрослые с маленькими детьми ждали хоть какой-то информации об отправке их рейса. Маленький зал ожидания с трудом вмещал пассажиров.