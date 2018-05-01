Водитель Porsche устроил массовое ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

Авария случилась днем 30 апреля. Автомобили Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны улицы 1-ой Механической в сторону улицы Одоевского. Японские авто остановились перед светофором, водитель «Порше» не успел среагировать и влетел в «Ниссан». Последнего, в свою очередь, отбросило на «Тойоту».