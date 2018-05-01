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08:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель Porsche устроил массовое ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

ДТП произошло днем 30 апреля, столкнулись Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo, об этом рассказали специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария случилась днем 30 апреля. Автомобили Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны улицы 1-ой Механической в сторону улицы Одоевского. Японские авто остановились перед светофором, водитель «Порше» не успел среагировать и влетел в «Ниссан». Последнего, в свою очередь, отбросило на «Тойоту».

Водитель «Порше» не признал свою вину. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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