Водитель Porsche устроил массовое ДТП на Старом шоссе в Новосибирске
ДТП произошло днем 30 апреля, столкнулись Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo, об этом рассказали специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
ДТП произошло днем 30 апреля, столкнулись Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo, об этом рассказали специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась днем 30 апреля. Автомобили Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны улицы 1-ой Механической в сторону улицы Одоевского. Японские авто остановились перед светофором, водитель «Порше» не успел среагировать и влетел в «Ниссан». Последнего, в свою очередь, отбросило на «Тойоту».
Водитель «Порше» не признал свою вину. Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.