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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Лесные пожары в Иркутской области: 1 мая горит 11 гектаров

Авиалесоохрана ежедневно мониторит ситуацию.

Сезон лесных пожаров в разгаре. Авиалесоохрана ежедневно ведет мониторинг горячих точек по данным спутников.

По данным на утро вторника, 1 мая, в Иркутской области зарегистрировано четыре лесных пожара, полыхает 11 гектаров леса. Это в сотни раз меньше, чем год назад. Однако из-за беспечности некоторых жителей ситуация может усугубиться. Несмотря на запрет во время противопожарного режима в Иркутской области, люди все равно разжигают костры в лесу и сжигают мусор на приусадебных участках. Это приводит к печальным последтсвиям. При сильном вестре огонь мгновено распространяется на огромные площади. Сейчас сотрудникам лесоохраны удается контролировать пламя и не дать ему разойтись.

Напомним, глава МЧС России Владимир Пучков на днях провел в Иркутске оперативное совещание. Главными вопросами стали готовность спасателей региона к возможным ЧП — приближается сезон паводков и пожаров. На встрече присутствовали первые лица региона и ГУ МЧС Приангарья.

— Прошу взять на жесткий контроль работу всех подразделений, которые занимаются профилактикой и недопущением возгораний на землях различного назначения, — поручил Владимир Пучков управлению МЧС по региону. — Каждый пожар в лесах, на землях иного назначения должен иметь имя и фамилию собственника и спрос с соответствующих руководителей,

Между тем, в целом по РФ, по данным федерального ведомства, зафиксировано 78 лесных пожаров более чем на 90 тысячах гектаров. В том числе 11 гектаров на территории Бурятии.

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