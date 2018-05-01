Лесные пожары в Иркутской области: 1 мая горит 11 гектаров
Авиалесоохрана ежедневно мониторит ситуацию.
Авиалесоохрана ежедневно мониторит ситуацию.
Сезон лесных пожаров в разгаре. Авиалесоохрана ежедневно ведет мониторинг горячих точек по данным спутников.
По данным на утро вторника, 1 мая, в Иркутской области зарегистрировано четыре лесных пожара, полыхает 11 гектаров леса. Это в сотни раз меньше, чем год назад. Однако
— Прошу взять на жесткий контроль работу всех подразделений, которые занимаются профилактикой и недопущением возгораний на землях различного назначения, — поручил Владимир Пучков управлению МЧС по региону. — Каждый пожар в лесах, на землях иного назначения должен иметь имя и фамилию собственника и спрос с соответствующих руководителей,
Между тем, в целом по РФ, по данным федерального ведомства, зафиксировано 78 лесных пожаров более чем на 90 тысячах гектаров. В том числе 11 гектаров на территории Бурятии.