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08:43 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Нетрезвый водитель устроил погоню за Феррари и врезался в Хонду

Инцидент произошел сегодня 1 мая в Левобережье Новосибирска.

В Левобережье Новосибирска сегодня, 1 мая, примерно в 10:30 утра мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем Тойота. Он пытался догнать автомобиль Феррари, и, не рассчитав силы, совершил столкновение с припаркованной на обочине Хондой. Об этом сообщает Служба аварийных комиссаров «Альянс».

Инцидент произошел возле дома по адресу Титова 1. В припаркованную Honda Accord врезался автомобиль Toyota Carina. Аварийные комиссары рассказали, что водитель Тойоты утроил гонки с Феррари, а затем не справился с управлением и влетел в Хонду. Сообщается также, что виновник автоаварии находился в сильном алкогольном опьянении. После инцидент он принял решение скрыться с места автоаварии, сотрудники ДПС устроили за ним погоню. Однако, виновник происшествия смог скрыться.

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