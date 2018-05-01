В Румынии четырехлетняя девочка отравилась печеньем с марихуаной
Четырехлетняя девочка из румынского города
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Четырехлетняя девочка из румынского города
«Девочка поступила в удовлетворительном состоянии. У нее легкая сонливость и боли в животе. Её госпитализировали сразу же после того, как она съела печенье, сделали промывание желудка».
Румынская полиция возбудила уголовное дело.
«Предстоит установить, откуда появилось это печенье, как оно попало в семью, и как девочка получила к нему доступ».
По предварительной информации, родители девочки получили посылку из Нидерландов, и не знали о начинке печенья. Если же их признают виновными, им грозит тюрьма.