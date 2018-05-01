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08:30 (мск), источник: Publika.md

В Румынии четырехлетняя девочка отравилась печеньем с марихуаной

Четырехлетняя девочка из румынского города Мьеркуря-Чук попала в больницу, отравившись печеньем с марихуаной.

«Девочка поступила в удовлетворительном состоянии. У нее легкая сонливость и боли в животе. Её госпитализировали сразу же после того, как она съела печенье, сделали промывание желудка».

Румынская полиция возбудила уголовное дело.

«Предстоит установить, откуда появилось это печенье, как оно попало в семью, и как девочка получила к нему доступ».

По предварительной информации, родители девочки получили посылку из Нидерландов, и не знали о начинке печенья. Если же их признают виновными, им грозит тюрьма.

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