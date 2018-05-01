В Челябинске автомобиль перевернулся на большой скорости и упал на крышу
По свидетельству очевидцев, водителя преследовала машина ДПС.
По свидетельству очевидцев, водителя преследовала машина ДПС.
Легковой автомобиль перевернулся и упал на крышу на трамвайные пути 30 апреля на проспекте Победы в Челябинске.
Поздним вечером машина, ехавшая на большой скорости, перевернулась и упала на крышу на трамвайные пути. Как утверждают очевидцы происшествия, водитель ехал на большой скорости и стремился «оторваться» от машины
Сообщением о случившемся и фотографией с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях. Подробности произошедшего устанавливаются.