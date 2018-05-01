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08:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске автомобиль перевернулся на большой скорости и упал на крышу

По свидетельству очевидцев, водителя преследовала машина ДПС.

Легковой автомобиль перевернулся и упал на крышу на трамвайные пути 30 апреля на проспекте Победы в Челябинске.

Поздним вечером машина, ехавшая на большой скорости, перевернулась и упала на крышу на трамвайные пути. Как утверждают очевидцы происшествия, водитель ехал на большой скорости и стремился «оторваться» от машины дорожно-патрульной службы.

Сообщением о случившемся и фотографией с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях. Подробности произошедшего устанавливаются.

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