В Челябинске автомобиль перевернулся на большой скорости и упал на крышу

Легковой автомобиль перевернулся и упал на крышу на трамвайные пути 30 апреля на проспекте Победы в Челябинске.

Поздним вечером машина, ехавшая на большой скорости, перевернулась и упала на крышу на трамвайные пути. Как утверждают очевидцы происшествия, водитель ехал на большой скорости и стремился «оторваться» от машины дорожно-патрульной службы.