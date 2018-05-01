Пенсионер погиб при столкновении иномарок в Ростовской области
Пенсионер погиб в результате столкновения иномарок в Ростовской области.
Пенсионер погиб в результате столкновения иномарок в Ростовской области.
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По словам очевидцев происшествия, 71-летний водитель Toyota не уступил дорогу второй иномарке при повороте налево.
В результате столкновения он погиб. Находившимся в салоне Toyota дочери и внучке пенсионера была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.