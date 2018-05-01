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11:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пенсионер погиб при столкновении иномарок в Ростовской области

Пенсионер погиб в результате столкновения иномарок в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает donday-novocherkassk.ru, 30 апреля около 17.00 на трассе Новочеркасск — Каменоломни столкнулись автомобили Toyota Vitz и Suzuki Grand Vitara.

По словам очевидцев происшествия, 71-летний водитель Toyota не уступил дорогу второй иномарке при повороте налево.

В результате столкновения он погиб. Находившимся в салоне Toyota дочери и внучке пенсионера была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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