В Первомайском районе Новосибирска загорелись лесные массивы

Неподалеку от острова Кораблик произошло возгорание деревьев. Также очевидцы происшествия рассказали в группе о том, что неподалеку в районе с/т «Зелёный Мыс-2» образовался ещё один пожар. К счастью, минувшей ночью дождь потушил возгорание.

Сотрудники МЧС предупреждают горожан о том, что теплая погода в сопровождении с сильным ветром на майские праздники в Новосибирске и НСО способствует возникновению пожаров. Только за прошедшие сутки в мегаполисе пожарные потушили два пожара, образовавшихся на бытовой почве — в Первомайском районе и в Железнодорожном районе. По области за прошедшие сутки для тушения пожаров были привлечены 83 человека личного состава и 25 единиц техники.