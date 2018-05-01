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08:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Первомайском районе Новосибирска загорелись лесные массивы

Сильный пожар произошел на берегу реки Обь неподалеку от острова Кораблик.

Источник: AP 2018

В Первомайском районе Новосибирска загорелся лесной массив. Инцидент произошел вчера вечером, 30 апреля. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Неподалеку от острова Кораблик произошло возгорание деревьев. Также очевидцы происшествия рассказали в группе о том, что неподалеку в районе с/т «Зелёный Мыс-2» образовался ещё один пожар. К счастью, минувшей ночью дождь потушил возгорание.

Сотрудники МЧС предупреждают горожан о том, что теплая погода в сопровождении с сильным ветром на майские праздники в Новосибирске и НСО способствует возникновению пожаров. Только за прошедшие сутки в мегаполисе пожарные потушили два пожара, образовавшихся на бытовой почве — в Первомайском районе и в Железнодорожном районе. По области за прошедшие сутки для тушения пожаров были привлечены 83 человека личного состава и 25 единиц техники.

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