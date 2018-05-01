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12В тени войны
17Time 100
08:12 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек, есть пострадавшие

Огонь тушили почти 2 часа.

Ночью 1 мая в Уфе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

О возгорании кухни в трёхкомнатной квартире в Кировском районе пожарным сообщили в 01:05.

Пожар тушили 12 сотрудников экстренных служб на 4 машинах. Во время тушения огня из опасной зоны эвакуировали 12 человек.

В происшествии есть пострадавшие. Их личности устанавливаются.

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