В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек, есть пострадавшие

Ночью 1 мая в Уфе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

О возгорании кухни в трёхкомнатной квартире в Кировском районе пожарным сообщили в 01:05.

Пожар тушили 12 сотрудников экстренных служб на 4 машинах. Во время тушения огня из опасной зоны эвакуировали 12 человек.