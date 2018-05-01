В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек, есть пострадавшие
Огонь тушили почти 2 часа.
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Огонь тушили почти 2 часа.
Ночью 1 мая в Уфе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает
О возгорании кухни в трёхкомнатной квартире в Кировском районе пожарным сообщили в 01:05.
Пожар тушили 12 сотрудников экстренных служб на 4 машинах. Во время тушения огня из опасной зоны эвакуировали 12 человек.
В происшествии есть пострадавшие. Их личности устанавливаются.