Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Рар: Запад испугался, что РФ изменит правила игры
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре
"Работать не нужно": эмигрант из РФ о переезде с супругой
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
15Сделать деньги
08:58 (мск), источник: Интерфакс

В девятиэтажном доме в Екатеринбурге возник пожар, эвакуированы 16 человек

Екатеринбург. 1 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожар произошел в девятиэтажном доме в Екатеринбурге во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошел хлопок.

«Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», — говорится в сообщении.

Из дома были эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 30 кв.метров.

В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

Все новости региона
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
США намерены использовать российские вертолеты на учениях
В Китае пассажир открыл аварийный люк чтобы проветрить самолет
Никол Пашинян рассказал, кто в Армении хозяин
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Локомотив» — чемпион? Смолов против! Команда Юрия Семина не сумела досрочно оформить чемпионство в РФПЛ, проиграв в Краснодаре
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь