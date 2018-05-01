В девятиэтажном доме в Екатеринбурге возник пожар, эвакуированы 16 человек
Екатеринбург. 1 мая.
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Екатеринбург. 1 мая.
По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошел хлопок.
«Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», — говорится в сообщении.
Из дома были эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 30 кв.метров.
В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.