В девятиэтажном доме в Екатеринбурге возник пожар, эвакуированы 16 человек

По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошел хлопок.

«Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», — говорится в сообщении.

Из дома были эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 30 кв.метров.