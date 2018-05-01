В Самарской области на трассе сгорела «девятка»
Пожар произошел вчера вечером на трассе М-5 около Сызрани.
Пожар произошел вчера вечером на трассе М-5 около Сызрани.
Вчера вечером, 30 апреля, в Сызранском районе произошло ЧП. Там, на седьмом километре дороги «трасса М-5 — Сызрань» загорелся автомобиль марки ВАЗ-2109, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Пожар начался в 21−34. На тушение огня выезжали
В
Пожарные напоминают, что если вы стали свидетелями возгорания, нужно звонить по телефонам «01» или «101» (с сотового телефона). Кроме того, в Самарской области круглосуточно работает Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС: