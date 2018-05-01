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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области на трассе сгорела «девятка»

Пожар произошел вчера вечером на трассе М-5 около Сызрани.

Вчера вечером, 30 апреля, в Сызранском районе произошло ЧП. Там, на седьмом километре дороги «трасса М-5 — Сызрань» загорелся автомобиль марки ВАЗ-2109, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Пожар начался в 21−34. На тушение огня выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе четырех человек личного состава и одной единицы техники, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечают, что ликвидировать пламя удалось в 21−55. О причинах возгорания пока ничего неизвестно, их устанавливают эксперты. Ущерб также еще предстоит узнать. По предварительным сведениям, в происшествии обошлось без пострадавших.

Пожарные напоминают, что если вы стали свидетелями возгорания, нужно звонить по телефонам «01» или «101» (с сотового телефона). Кроме того, в Самарской области круглосуточно работает Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС: 8 (846) 337−72−82.

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