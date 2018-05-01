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09:07 (мск), источник: Интерфакс

СКР: семь человек пострадали в результате пожара в Екатеринбурге

Екатеринбург. 1 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Семь человека пострадали в результате хлопка газа в квартире жилого дома в Екатеринбурге во вторник, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Источник: Reuters

«В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали семь человек (в том числе, супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошел хлопок газа), погибших не имеется», — говорится в сообщении.

Следователи СКР проводят проверку по сообщению о хлопке газа в квартире.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, открытое горение в квартире было ликвидировано в 9:25 утра (7:25 мск).

«Площадь пожара составила 30 кв. метров: повреждена квартира на седьмом этаже, оконные рамы на восьмом этаже», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что из подъезда было эвакуировано 25 человек, из них трое детей.

Специалисты МЧС и администрации проводят визуальный осмотр конструкций горевшей квартиры и подъезда.

Как сообщалось, пожар произошел в девятиэтажном доме в Екатеринбурге во вторник. По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошел хлопок.

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