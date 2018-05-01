СКР: семь человек пострадали в результате пожара в Екатеринбурге
Екатеринбург. 1 мая.
Екатеринбург. 1 мая.
«В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали семь человек (в том числе,
Следователи СКР проводят проверку по сообщению о хлопке газа в квартире.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщает
«Площадь пожара составила 30 кв. метров: повреждена квартира на седьмом этаже, оконные рамы на восьмом этаже», — сообщается в
Отмечается, что из подъезда было эвакуировано 25 человек, из них трое детей.
Специалисты МЧС и администрации проводят визуальный осмотр конструкций горевшей квартиры и подъезда.
Как сообщалось, пожар произошел в девятиэтажном доме в Екатеринбурге во вторник. По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошел хлопок.