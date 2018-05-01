Ехавшие на сватовство попали в смертельное ДТП в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В ДТП, произошедшем на трассе Акмолинской области, погибли четверо пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В ДТП, произошедшем на трассе Акмолинской области, погибли четверо пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Авария произошла на 97 км трассы «Астана-Коргалжино» вблизи села Жантеке. 38-летняя жительница Астаны, управляя машиной JAC М5, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание машины в кювет.
«В результате ДТП на месте происшествия скончались три женщины, 1965, 1967 и 1955 годов рождения, и 65-летний мужчина. Двое пассажиров доставлены в городскую больницу Астаны. Водитель не пострадала», — сообщили в
По информации ведомства, пострадавшие ехали на сватовство. Среди погибших жительница Щучинска, две жительницы села Воздвиженка Целиноградского района и житель Астаны.
Возбуждено досудебное производство по ч. 4 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).