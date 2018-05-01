Ехавшие на сватовство попали в смертельное ДТП в Акмолинской области

Источник: Kazinform

Авария произошла на 97 км трассы «Астана-Коргалжино» вблизи села Жантеке. 38-летняя жительница Астаны, управляя машиной JAC М5, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание машины в кювет.

Читайте также Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором

«В результате ДТП на месте происшествия скончались три женщины, 1965, 1967 и 1955 годов рождения, и 65-летний мужчина. Двое пассажиров доставлены в городскую больницу Астаны. Водитель не пострадала», — сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, пострадавшие ехали на сватовство. Среди погибших жительница Щучинска, две жительницы села Воздвиженка Целиноградского района и житель Астаны.