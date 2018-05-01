Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Что происходит на Майдане»: красные флаги испугали киевлян - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дочь Игоря Николаева удивляет окружающих «боевым» характером
За что вас могут не выпустить за границу
Ольга Бузова примерила свадебное платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
Ксения Бородина показала, как выглядит в бикини
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Неожиданный поворот «армянского Майдана»: ответ Паншиняна - США
«Это ужас»: канадец побывал в Киеве - СМИ
Фоторепортажи
15Сделать деньги
12Восстание обреченных
13:47 (мск), источник: Kazinform

Ехавшие на сватовство попали в смертельное ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В ДТП, произошедшем на трассе Акмолинской области, погибли четверо пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Источник: Kazinform

Авария произошла на 97 км трассы «Астана-Коргалжино» вблизи села Жантеке. 38-летняя жительница Астаны, управляя машиной JAC М5, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание машины в кювет.

Читайте также
Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором

«В результате ДТП на месте происшествия скончались три женщины, 1965, 1967 и 1955 годов рождения, и 65-летний мужчина. Двое пассажиров доставлены в городскую больницу Астаны. Водитель не пострадала», — сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, пострадавшие ехали на сватовство. Среди погибших жительница Щучинска, две жительницы села Воздвиженка Целиноградского района и житель Астаны.

Возбуждено досудебное производство по ч. 4 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
Американский эксперт назвал главного врага США
В Южной Корее уборщик нашел золота на сотни тысяч долларов
Пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете (видео)
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
«Работа становится привилегией». Какова ситуация на рынке труда
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018 Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь