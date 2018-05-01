В Иркутске опрокинулся груженый землей грузовик
По словам очевидцев, транспортное средство перекрыло движение по улице Маяковского.
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По словам очевидцев, транспортное средство перекрыло движение по улице Маяковского.
Самосвал, наполненный землей, перевернулся на улице Маяковского в Иркутске, сообщают очевидцы происшествия в группе ДТП 38RUS Иркутск в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел во вторник, 1 мая, на повороте перед Кайской горой. О пострадавших в ДТП не сообщается.
По словам очевидцев, упавшее на бок транспортное средство перегородило движение по улице в обе стороны.