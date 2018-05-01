В Бухарской области опрокинулся автобус
Автобус с 49 пассажирами опрокинулся в воскресенье в Бухарской области, 4 человека госпитализированы.
Автобус с 49 пассажирами опрокинулся в воскресенье в Бухарской области, 4 человека госпитализированы.
Автобус Setra с 49 пассажирами опрокинулся в воскресенье на 319-м км трассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» на территории Жондорского района Бухарской области.
Четыре пассажира с телесными повреждениями госпитализированы, 26 пассажирам была оказана медицинская помощь, 19 человек не пострадали.