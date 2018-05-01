В Бухарской области опрокинулся автобус

Источник: Uzdaily.uz

Автобус Setra с 49 пассажирами опрокинулся в воскресенье на 319-м км трассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» на территории Жондорского района Бухарской области.

Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, авария произошла примерно в 10:50 в результате разрыва камеры заднего колеса.