Из Аргазей достали тело полицейского, погибшего при спасении утопавших

Напомним, 1 ноября 2017 года компания из пяти человек собралась помянуть друзей, несколько лет назад утонувших на Аргазях, для чего выдвинулась на водоем на легкой дюралевой лодке. Судно перевернулось, упавшим в воду пассажирам поспешили на помощь двое полицейских, рыбачивших неподалеку. Они втащили всех к себе на лодку, которая не выдержала перегруза и ушла под воду недалеко от берега. Добраться до суши вплавь удалось двоим мужчинам из первой лодки, причем спасжилет был надет только на одном из них.