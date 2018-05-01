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09:36 (мск), источник: dostup1.ru

Из Аргазей достали тело полицейского, погибшего при спасении утопавших

Напомним, мужчина и его коллега утонули, пытаясь спасти пассажиров перевернувшейся неподалеку лодки.

Из водохранилища Аргази в Челябинской области достали тело полицейского, который утонул осенью 2017 года, пытаясь спасти пассажиров перевернувшейся лодки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Да, действительно, найденный 30 апреля в Аргазях мужчина — наш коллега, который погиб во время инцидента 1 ноября», — сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

Напомним, 1 ноября 2017 года компания из пяти человек собралась помянуть друзей, несколько лет назад утонувших на Аргазях, для чего выдвинулась на водоем на легкой дюралевой лодке. Судно перевернулось, упавшим в воду пассажирам поспешили на помощь двое полицейских, рыбачивших неподалеку. Они втащили всех к себе на лодку, которая не выдержала перегруза и ушла под воду недалеко от берега. Добраться до суши вплавь удалось двоим мужчинам из первой лодки, причем спасжилет был надет только на одном из них.

По факту массового утопления людей было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В поисково-спасательной операции было задействовано 180 человек, 36 единиц техники, девять плавсредств. Тела четверых утонувших нашли почти сразу, а вот пятого обнаружить не удавалось, из-за ухудшения погодных условий поиски отложили до весны.

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 Из Аргазей достали тело полицейского, погибшего при спасении утопавших
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