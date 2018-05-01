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10:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два автомобиля попали в открытый люк на Немировича-Данченко в Новосибирске

Ловушка для автомобилистов находится посреди проезжей части, в среднем ряду, об этом рассказали специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Два автомобиля попали в открытый люк на Немировича-Данченко в Новосибирске, об этом сообщили специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Ловушка для автомобилистов находится посреди проезжей части, в среднем ряду у дома № 49 по улице Немировича-Данченко.

ДТП произошли накануне, 29 апреля. Повреждения получили сразу две машины — Nissan Tiida и кроссовер Suzuki. У первого авто оказался поврежден порог, у второго — пробито колесо.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. .

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