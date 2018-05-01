Число пострадавших при взрыве газа в Екатеринбурге возросло до 11 человек
Количество пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Черноморской в Екатеринбурге составило 11 человек, сообщает
Количество пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Черноморской в Екатеринбурге составило 11 человек, сообщает
Из общего числа раненых в больницы направлены шесть человек, в том числе трое детей. Пять человек от госпитализации отказались.
Хлопок бытового газа произошел сегодня утром на седьмом этаже около 08.45. После этого в квартире возник пожар. В результате взрыва пострадали несколько человек.
Проводится доследственная и прокурорская проверки. Сотрудники МЧС и администрации Орджоникидзевского района осматривают поврежденные конструкции дома.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва газа составляло 6−7 человек.