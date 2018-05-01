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10:32 (мск), источник: ЕАН

Число пострадавших при взрыве газа в Екатеринбурге возросло до 11 человек

Количество пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Черноморской в Екатеринбурге составило 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Источник: Reuters

Из общего числа раненых в больницы направлены шесть человек, в том числе трое детей. Пять человек от госпитализации отказались.

Хлопок бытового газа произошел сегодня утром на седьмом этаже около 08.45. После этого в квартире возник пожар. В результате взрыва пострадали несколько человек.

Проводится доследственная и прокурорская проверки. Сотрудники МЧС и администрации Орджоникидзевского района осматривают поврежденные конструкции дома.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва газа составляло 6−7 человек.

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