Число пострадавших при взрыве газа в Екатеринбурге возросло до 11 человек

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Из общего числа раненых в больницы направлены шесть человек, в том числе трое детей. Пять человек от госпитализации отказались.

Хлопок бытового газа произошел сегодня утром на седьмом этаже около 08.45. После этого в квартире возник пожар. В результате взрыва пострадали несколько человек.

Проводится доследственная и прокурорская проверки. Сотрудники МЧС и администрации Орджоникидзевского района осматривают поврежденные конструкции дома.