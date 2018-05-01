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10:29 (мск), источник: Om1.ru

Дотанцевались: в Омске на Любинском проспекте разбили стекло у подземного перехода

Вероятно, это результат вероломных танцев в Вальпургиеву ночь.

Вчера вечером, 30 апреля в блоге пользователя omchanin появились фотографии разбитого стекла подземного перехода, который расположен на Любинском проспекте.

Вероятно, это последствия бурных и длительных выходных, ведь крыша подземного перехода традиционно каждые выходные становится танцполом для омской молодежи. Их вероломные танцы на недавно отремонтированном переходе продолжаются второй год.

Напомним, что последний инцидент произошел 21 апреля. Видео веселых плясов появилось в популярном омском паблике. Отметим, что горожане негативно отреагировали на подобного рода самовыражение и начали осуждать ребят. А на следующий день, после огласки инцидента в СМИ молодежью заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали проверку и ждут заявление от мэрии Омска.

Кстати, стекла ломали и в прошлом году. Фотографии испорченной крыши и остановки появились у того же блогера. Замена материалов обошлась городскому бюджету в полмиллиона рублей.

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