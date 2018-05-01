В Воронежской области женщина продала две банки меда за 30 тысяч рублей
90-летний покупатель только после разговора с родственником понял, что его «развели».
90-летний покупатель только после разговора с родственником понял, что его «развели».
В Терновском районе полицейские расследуют необычное преступление. К ним обратился родственник 90-летнего местного жителя. Он сообщил, что дедушка стал жертвой мошенницы.
Пенсионер рассказал, что 28 апреля в дверь его дома в селе Есипово постучала незнакомая женщина. Она предложила купить мед. За две трехлитровые банки она попросила 30 тысяч рублей. И так задурила голову пожилому человеку, что он согласился отдать такие деньги.
— Только после разговора с родственником мужчина понял, что его надули и подал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в
Полицейские напоминают:
если на улице с Вами пытается заговорить незнакомец, будьте бдительны;.
никогда не открывайте двери незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, если вы предварительно не вызывали их к себе домой;.
не впускайте их в квартиру или дом;.
во всех случаях, когда к Вам пришли те, кого вы не знаете, сообщайте об этом своим родным и близким;.
не давайте денег и не меняйте их;.
если вас все же обманули, немедленно звоните в полицию. Постарайтесь запомнить внешность и особые приметы мошенников.