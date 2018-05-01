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11:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане на реке Кама катер с людьми сел на мель

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Татарстане на реке Кама катер с людьми сел на мель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о терпящем бедствие катере на реке Кама в районе населенного пункта Красный Яр пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около девяти часов вечера 30 апреля.

К месту ЧП выдвинулись спасатели ЗПСО№ 5.

С катера «Амур» были спасены 64-летний и 43-летний мужчины. Потерпевших доставили в город Чистополь.

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