В Татарстане на реке Кама катер с людьми сел на мель
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Татарстане на реке Кама катер с людьми сел на мель, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Татарстане на реке Кама катер с людьми сел на мель, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о терпящем бедствие катере на реке Кама в районе населенного пункта Красный Яр пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около девяти часов вечера 30 апреля.
К месту ЧП выдвинулись спасатели ЗПСО№ 5.
С катера «Амур» были спасены 64-летний и 43-летний мужчины. Потерпевших доставили в город Чистополь.