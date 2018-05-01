Двух мужчин спасли из пожара в Уфе, один из них погиб
УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на пожаре погиб мужчина. По сообщению МЧС, в доме 9/1 по улице Менделеева огнем повреждена кухня в трехкомнатной квартире.
УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на пожаре погиб мужчина. По сообщению МЧС, в доме 9/1 по улице Менделеева огнем повреждена кухня в трехкомнатной квартире.
Личным составом в ходе тушения из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 12 человек, спасено 2 человека. Пострадавшие переданы бригаде медиков.
Известно, что 50-летний мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован в ГКБ № 21, второй пострадавший, личность которого устанавливается, скончался в машине скорой помощи.
Причина пожара устанавливается.