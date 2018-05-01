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10:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Двух мужчин спасли из пожара в Уфе, один из них погиб

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на пожаре погиб мужчина. По сообщению МЧС, в доме 9/1 по улице Менделеева огнем повреждена кухня в трехкомнатной квартире.

Личным составом в ходе тушения из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 12 человек, спасено 2 человека. Пострадавшие переданы бригаде медиков.

Известно, что 50-летний мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован в ГКБ № 21, второй пострадавший, личность которого устанавливается, скончался в машине скорой помощи.

Причина пожара устанавливается.

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