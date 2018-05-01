Появилось видео врезавшейся в опору моста в Татарстане баржи

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел в понедельник вечером. Баржа врезалась в опору автомобильного моста через Волгу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/87IcOSfl9T8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате инцидента на судне образовалась вмятина, а также утонул один из автосцепов.