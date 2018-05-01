Появилось видео врезавшейся в опору моста в Татарстане баржи
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). ГУ МЧС России по РТ разместило в интернете видеозапись врезавшейся в опору моста в Татарстане баржи.
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(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). ГУ МЧС России по РТ разместило в интернете видеозапись врезавшейся в опору моста в Татарстане баржи.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел в понедельник вечером. Баржа врезалась в опору автомобильного моста через Волгу.
В результате инцидента на судне образовалась вмятина, а также утонул один из автосцепов.
На корабле в момент столкновения находились 12 членов экипажа. Никто не пострадал.