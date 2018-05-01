Под Волгоградом двое погибли после лобового столкновения на трассе

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 56-летний водитель «Фольксваген Амарок» вышел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ехавшим навстречу «Киа Рио» под управлением 54-летнего водителя.