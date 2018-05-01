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10:54 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом двое погибли после лобового столкновения на трассе

Авария со смертельным исходом случилась на трассе Камышин — Волгоград.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 56-летний водитель «Фольксваген Амарок» вышел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ехавшим навстречу «Киа Рио» под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 54-летняя пассажир автомобиля «Киа» скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. 12-летний пассажир «Фольксвагена» с травмами доставлен в больницу.

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