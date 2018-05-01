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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На западе Волгограде ГАЗ сбил двоих подростков

Два ДТП с автомобилями «ГАЗ» произошли за прошедшие сутки в Волгограде. В результате — четверо пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе города на улице Строителей около девяти вечера 30 апреля под колеса «ГАЗ 2217» попали двое подростков 17-ти и 13-ти лет. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, дети-пешеходы получили травмы. С места происшествия их на карете «скорой» увезли в больницу.

Еще одно ДТП с участием «Газели» произошло в Красноармейском районе Волгограда около половины второго дня 30 апреля. По предварительной информации, 30-летний водитель без «прав» на «Мицубиси Лансер» двигался в сторону улицы Удмуртской и не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка влетела в ехавшую впереди маршрутку. От удара пострадали находившиеся в салоне «Газели» пассажиры — 30-летняя женщина и 7-летний ребенок. Сейчас они в больнице под присмотром медиков.

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