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10:50 (мск), источник: Клопс.ru

Десять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Гурьевске

В Гурьевске из-за пожара в жилой многоэтажке эвакуировали десять человек. Хозяин квартиры погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Пожар случился в Гурьевске 1 мая, сообщение о нём поступило диспетчеру в 3:11. Пламя на улице Садовой охватило трёхкомнатную квартиру в четырёхэтажном жилом доме. На место происшествия отправились расчёты пожарно-спасательных частей № 20 и № 1.

По предварительной версии, мужчина скончался от отправления продуктами горения. Точная причина смерти жителя устанавливается.

«В квартире произошло загорание дивана. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным», — прокомментировали информацию в пресс-службе ведомства.

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