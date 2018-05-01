Десять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Гурьевске
В Гурьевске
В Гурьевске
Пожар случился в Гурьевске 1 мая, сообщение о нём поступило диспетчеру в 3:11. Пламя на улице Садовой охватило трёхкомнатную квартиру в четырёхэтажном жилом доме. На место происшествия отправились расчёты
По предварительной версии, мужчина скончался от отправления продуктами горения. Точная причина смерти жителя устанавливается.
«В квартире произошло загорание дивана. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным», — прокомментировали информацию в