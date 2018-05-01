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12:31 (мск), источник: Восток Медиа

Загадочно исчезнувшая жительница Владивостока оказалась в Египте

Девушка из Владивостока, которую считали пропавшей в Таиланде, вышла на связь с близкими. Подробности случившегося родные не уточняют, известно только то, что сейчас Римма находится в Египте, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, что девушка вышла на связь корреспонденту издания сообщила её подруга Наталья. Жительница приморской столицы рассказала, что Римма позвонила своему отцу, сказала, что у неё всё хорошо, и она живёт в Египте — у неё там друзья.

«Она была в шоке от того, какую подняли шумиху во Владивостоке. Также она переписывалась со своей подругой. При этом подробности истории не уточняются — как она оказалась в Египте, что произошло, нужна ли ей помощь — ничего не рассказывают. Номер её мне не дали, сказав, что Римме это не нужно. Главное, что она жива и здорова, больше я ничего не знаю. У всех больше вопросов, чем ответов», — рассказала Наталья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало об этой истории. Жительница Владивостока Римма отправилась на отдых в Таиланд. Утром 30 января 2018 года девушка прилетела в Паттайю и поселилась в отеле Pattaya Central Hotel. Отдых должен был закончиться 10 февраля, но в указанный срок она не вернулась домой. В начале марта связь с ней вовсе оборвалась. Через знакомых в эмиграции родственники и друзья узнали, что девушка 2 марта вылетела в Королевство Бахрейн (островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии).

В конце апреля лучившееся широко освещалось в СМИ, отец девушки даже подал заявление в полицию.

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