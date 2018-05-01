В Уфе пропавший 36-летний Владимир Косухин был найден мертвым
Пропавшего 36-летнего Владимира Косухина разыскивали полторы недели. Накануне днем волонтеры поисковой группы сообщили, что мужчина погиб.
Пропавшего 36-летнего Владимира Косухина разыскивали полторы недели. Накануне днем волонтеры поисковой группы сообщили, что мужчина погиб.
— Найден. Погиб. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, — сообщил координатор группы поиска пропавших Павел Нестеров.
Напомним, мужчина ушел из дома 19 апреля и не вернулся. Родные мужчины обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Причина смерти пропавшего устанавливается.