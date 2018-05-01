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12:56 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе пропавший 36-летний Владимир Косухин был найден мертвым

Пропавшего 36-летнего Владимира Косухина разыскивали полторы недели. Накануне днем волонтеры поисковой группы сообщили, что мужчина погиб.

— Найден. Погиб. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, — сообщил координатор группы поиска пропавших Павел Нестеров.

Напомним, мужчина ушел из дома 19 апреля и не вернулся. Родные мужчины обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Причина смерти пропавшего устанавливается.

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