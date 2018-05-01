Три человека пострадали в ДТП в Азнакаевском районе Татарстана

Сообщение о серьезной аварии недалеко от села Асеево Азнакаевского района республики поступило по номеру вызова экстренных служб 112 в понедельник, 30 апреля, около половины пятого вечера. Участниками аварии стала легковушка «Шевроле» и микроавтобус «УАЗ».

От удара оба автомобиля вылетели в кювет. У легковушки сильно деформирована задняя часть кузова. багажник буквально вмят в салон. «УАЗу» досталось не меньше. Передняя часть отечественного микроавтобуса разбита, а от опрокидывания серьезно помят и корпус авто.

На место ДТП выехали сотрудники ПСЧ № 87. Они сразу же отключили у разбитых автомобилей аккумуляторы, что помогло избежать дальнейшего возгорания. После этого спасатели извлекли из искореженных машин троих пострадавших.