В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона
В Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с приближением южного циклона с Желтого моря.
В Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с приближением южного циклона с Желтого моря.
Как сообщает региональный гидрометцентр, ожидаются сильные дожди, а 3 мая в восточной половине края возможен и снег. Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с, на побережье — 32 м/с.
Синоптики также предупреждают о подъеме воды в реках и возможных подтоплениях.