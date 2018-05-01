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12:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона

В Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с приближением южного циклона с Желтого моря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 54% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Как сообщает региональный гидрометцентр, ожидаются сильные дожди, а 3 мая в восточной половине края возможен и снег. Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с, на побережье — 32 м/с.

Синоптики также предупреждают о подъеме воды в реках и возможных подтоплениях.

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