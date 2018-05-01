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12:44 (мск), источник: Om1.ru

Омский автомобилист чуть не сбил школьников

Запись инцидента попала в объектив видеорегистратора.

Вчера, 30 апреля, поздним вечером в паблике «Аварийный Омск» появилась видеозапись, на которой видно, что нескольким школьникам, переходившим дорогу, чудом удалось не попасть под колеса автомобиля.

Инцидент произошел перед перекрестком улиц имени Богдана Хмельницкого и Звездова. На магистрали была небольшая пробка в правой полосе. Несколько школьников спокойно переходили дорогу по пешеходному переходу. Преодолев первый ряд машин, ребята приблизились к левому ряду, как вдруг оттуда стремительно вылетел автомобиль. Водитель в последнюю секунду успел затормозить. Первый ребенок проскочил, а второго чуть-чуть не зацепил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что водитель даже не затормозил, а продолжил движение. Вероятно, в скором времени ему придет «письмо счастья» из ГАИ. Ведь за такое нарушение грозит штраф.

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