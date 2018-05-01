Омский автомобилист чуть не сбил школьников

Вчера, 30 апреля, поздним вечером в паблике «Аварийный Омск» появилась видеозапись, на которой видно, что нескольким школьникам, переходившим дорогу, чудом удалось не попасть под колеса автомобиля.

Инцидент произошел перед перекрестком улиц имени Богдана Хмельницкого и Звездова. На магистрали была небольшая пробка в правой полосе. Несколько школьников спокойно переходили дорогу по пешеходному переходу. Преодолев первый ряд машин, ребята приблизились к левому ряду, как вдруг оттуда стремительно вылетел автомобиль. Водитель в последнюю секунду успел затормозить. Первый ребенок проскочил, а второго чуть-чуть не зацепил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9LwXQaUewQg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.