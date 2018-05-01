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12:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе загорелся подвал детского сада

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе загорелся подвал детского сада № 59 г. Уфы по ул. Т. Янаби. Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о задымлении.

По прибытию к месту вызова внешних признаков горения не обнаружено. Установлено, что в подвале происходило тление мусора на площади 1,5 кв.м. Пожарные произвели проливку источника задымления, сообщили в региональном МЧС.

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