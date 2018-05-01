В Уфе загорелся подвал детского сада
УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе загорелся подвал детского сада № 59 г. Уфы по ул. Т. Янаби.
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УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе загорелся подвал детского сада № 59 г. Уфы по ул. Т. Янаби.
По прибытию к месту вызова внешних признаков горения не обнаружено. Установлено, что в подвале происходило тление мусора на площади 1,5 кв.м. Пожарные произвели проливку источника задымления, сообщили в региональном МЧС.