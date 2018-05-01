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12:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Двух покойников случайно подменили в морге Каргата в НСО

Бабушку перепутали с дедушкой сотрудники морга.

В Каргате Новосибирской области в морге случайно перепутали покойных пожилых людей — мужчину и женщину. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

В результате ошибки работников морга усопшую привезли к родственникам, у которых скончался пожилой мужчина. Таким образом, покойная ночь провела чужом доме, а подмену обнаружили только утром.

Сообщается, что в районной Каргатской больнице умер пожилой мужчина от инфаркта. Его родственники получили свидетельство о смерти и начали готовиться к похоронам. Гроб с покойным доставили для прощания домой, и родные усопшего удивились переменам в его внешности. Только утром одна из родственниц заметила, что в гробу лежит не их усопший родственник. В гробу лежала коротко постриженная бабушка, похожая на покойного. В результате покойников поменяли назад, бабушку вернули в морг, а дедушку отдали родственникам. Как сообщает группа, главврач Каргатской центральной больницы подтвердил факт подмены и отметил, что во всем виновен санитар по имени Михаил, который и допустил подмену из-за того, что проводил манипуляции в конце рабочего дня, и, видимо, поспешил.

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