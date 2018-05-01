За минувшие сутки в Омской области пропали три школьницы
Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для поисков девушек.
Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для поисков девушек.
Вчера, 30 апреля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже трех школьниц. Девочки ушли из дома. Родители обратились за помощью к правоохранителям.
Примерно в 12:45 часов в полицию Тюкалинского района обратились родители 15-летней Миланы Золотых. Накануне вечером школьница ушла из дома. Сейчас ее местонахождение до сих пор неизвестно. На вид ей 17 лет, рост 162 см, темные волосы, зеленые глаза. Была одета в черную куртку, серые спортивные штаны, черные кроссовки, на шее повязан черный шарф с надписями серебристого цвета. Если вы
Чуть позже, в 14:10 часов, к омским полицейским обратились родители 14-летней Валентины Спиридович, которая проживает на улице Бульвар Архитекторов. На вид ей 14−15 лет, рост 165 см, длинные русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в синие джинсы, серую кофту и белые кроссовки. Если вы
Помимо этого, в 23:50 часов в ОП № 11 пришла мама 15-летней Вероники Гаркуши. Девочка живет в Центральном округе. Накануне она ушла из дома и до сих пор не сообщает о своем местоположении. На вид ей 17−18 лет, рост 155−160 см, среднего телосложения, русые волосы средней длины, голубые глаза. На ней было сиреневое пальто с капюшоном, черные лосины и черные ботинки. Если вы