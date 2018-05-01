Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова жестко оценила «возрастных» женщин - СМИ
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Неожиданный поворот «армянского Майдана»: ответ Паншиняна - США
«Это ужас»: канадец побывал в Киеве - СМИ
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12:29 (мск), источник: Om1.ru

За минувшие сутки в Омской области пропали три школьницы

Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для поисков девушек.

Источник: Om1.ru

Вчера, 30 апреля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже трех школьниц. Девочки ушли из дома. Родители обратились за помощью к правоохранителям.

Примерно в 12:45 часов в полицию Тюкалинского района обратились родители 15-летней Миланы Золотых. Накануне вечером школьница ушла из дома. Сейчас ее местонахождение до сих пор неизвестно. На вид ей 17 лет, рост 162 см, темные волосы, зеленые глаза. Была одета в черную куртку, серые спортивные штаны, черные кроссовки, на шее повязан черный шарф с надписями серебристого цвета. Если вы что-то знаете о местонахождении школьницы, позвоните по номеру 79−32−90.

Чуть позже, в 14:10 часов, к омским полицейским обратились родители 14-летней Валентины Спиридович, которая проживает на улице Бульвар Архитекторов. На вид ей 14−15 лет, рост 165 см, длинные русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в синие джинсы, серую кофту и белые кроссовки. Если вы что-то знаете о местонахождении школьницы, позвоните по телефонам: 76−04−04 или 02.

Помимо этого, в 23:50 часов в ОП № 11 пришла мама 15-летней Вероники Гаркуши. Девочка живет в Центральном округе. Накануне она ушла из дома и до сих пор не сообщает о своем местоположении. На вид ей 17−18 лет, рост 155−160 см, среднего телосложения, русые волосы средней длины, голубые глаза. На ней было сиреневое пальто с капюшоном, черные лосины и черные ботинки. Если вы что-то знаете о местонахождении школьницы, позвоните по телефонам: 61−04−04 или 02.

Все новости региона
 В Омской области объявлено штормовое предупреждение
Омичей приглашают сдать ЕГЭ вместе с классиками литературы
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
Мясо с ананасом. «Железные» правила полезного шашлыка
В Южной Корее уборщик нашел золота на сотни тысяч долларов
В США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете
«Работа становится привилегией». Какова ситуация на рынке труда
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018 Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь