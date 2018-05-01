За минувшие сутки в Омской области пропали три школьницы

Источник: Om1.ru

Вчера, 30 апреля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже трех школьниц. Девочки ушли из дома. Родители обратились за помощью к правоохранителям.

Примерно в 12:45 часов в полицию Тюкалинского района обратились родители 15-летней Миланы Золотых. Накануне вечером школьница ушла из дома. Сейчас ее местонахождение до сих пор неизвестно. На вид ей 17 лет, рост 162 см, темные волосы, зеленые глаза. Была одета в черную куртку, серые спортивные штаны, черные кроссовки, на шее повязан черный шарф с надписями серебристого цвета. Если вы что-то знаете о местонахождении школьницы, позвоните по номеру 79−32−90.

Чуть позже, в 14:10 часов, к омским полицейским обратились родители 14-летней Валентины Спиридович, которая проживает на улице Бульвар Архитекторов. На вид ей 14−15 лет, рост 165 см, длинные русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в синие джинсы, серую кофту и белые кроссовки. Если вы что-то знаете о местонахождении школьницы, позвоните по телефонам: 76−04−04 или 02.