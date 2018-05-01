У Апраксина двора застрелили бизнесмена

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне вечером у Апраксина двора со стороны улицы Ломоносова прохожие увидели труп мужчины с пулевым ранением головы. Рядом с ним лежали несколько пистолетных гильз.

Убитым оказался 32-летний гражданин Азербайджана. Восточное крыло Апраксина двора стало местом выяснения его отношений с 46-летним предпринимателем. Так, во всяком случае, считает следствие и объявило в розыск гражданина Азербайджана — человека с небольшой залысиной, одетого в серые пиджак и брюки, имеющего травматическое оружие. При задержании полицейским нарядам предписано соблюдать меры личной безопасности.