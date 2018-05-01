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12:52 (мск), источник: Фонтанка

У Апраксина двора застрелили бизнесмена

В Петербурге расследуется убийство у Апраксина двора. Предпринимателя застрелили в голову, его коллега разыскивается с пометкой «вооружен и опасен».

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне вечером у Апраксина двора со стороны улицы Ломоносова прохожие увидели труп мужчины с пулевым ранением головы. Рядом с ним лежали несколько пистолетных гильз.

Убитым оказался 32-летний гражданин Азербайджана. Восточное крыло Апраксина двора стало местом выяснения его отношений с 46-летним предпринимателем. Так, во всяком случае, считает следствие и объявило в розыск гражданина Азербайджана — человека с небольшой залысиной, одетого в серые пиджак и брюки, имеющего травматическое оружие. При задержании полицейским нарядам предписано соблюдать меры личной безопасности.

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