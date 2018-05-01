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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии огнеборцы потушили пожар в Доме культуры

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии огнеборцы потушили пожар в Доме культуры в деревне Туксанбаево Миякинского района.

Сообщается, что здание не эксплуатировалось, было обесточено, людей внутри не было.

Огнем оказалась повреждена сцена на площади 10 кв.м. На месте работает дознаватель и сотрудники полиции, причина случившегося устанавливается.

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