В Башкирии огнеборцы потушили пожар в Доме культуры
УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии огнеборцы потушили пожар в Доме культуры в деревне Туксанбаево Миякинского района.
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УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии огнеборцы потушили пожар в Доме культуры в деревне Туксанбаево Миякинского района.
Сообщается, что здание не эксплуатировалось, было обесточено, людей внутри не было.
Огнем оказалась повреждена сцена на площади 10 кв.м. На месте работает дознаватель и сотрудники полиции, причина случившегося устанавливается.